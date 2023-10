Truffé d'IA, ce bluffant gadget remplacera-t-il un jour nos smartphones ?

Imran Chaudri est à l'origine de la start-up Humane, qui avait promis cette année de mettre au monde un gadget rassemblant les nombreuses réussites de l'intelligence artificielle. Ce dernier, du nom de Ai Pin, devrait selon The Information bénéficier d'une « vitesse, d'une connectivité et des capacités de caméra et d'une sécurité digne d'un smartphone ».

De la « taille d'un biscuit », il intègre des capteurs, un projecteur laser et ainsi qu'un microphone et haut-parleur grâce auxquels il est possible de converser avec l'IA installée. Dans la démonstration qui avait été faite plus tôt dans l'année, Imran Chaudri avait montré que l'appareil pouvait servir d'assistant IA multifonctions, allant du conseil d'achat à la traduction instantanée.