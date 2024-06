Et maintenant le chargeur de l'AI Pin risque d'exploser... Les ennuis s'accumulent pour Humane AI !

Novembre 2023, le monde découvrait l’AI Pin, un concept audacieux promettant rien moins que de remplacer le smartphone. Cette broche connectée utilise un projecteur laser pour afficher son interface dans le creux de la main et la reconnaissance vocale couplée à l’IA (ChatGPT-4) pour exécuter certaines tâches. Six mois plus tard, l’effet « waouh » a laissé la place à une déception totale après les retours catastrophiques des premiers tests outre-Atlantique. Et voilà qu’en pleine tourmente, Humaine AI s’est vue contrainte de demander à ses clients de « cesser immédiatement » d’utiliser le boîtier de charge de l’appareil à cause d’un « risque d'incendie ».