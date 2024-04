Humane AI : les premiers tests sont tombés... et c'est une catastrophe !

Rappelons que l'AI Pin est animé par un processeur Snapdragon et « voit » son environnement au travers d'un appareil photo de 13 Mpx, avec un angle de champ de 120 degrés. À cela s'ajoutent 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, une compatibilité 4G et Wi-Fi, sans oublier un petit projecteur laser.