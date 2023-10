Un smartphone sans écran ? Découvrez ce projet fou de deux anciens d'Apple !

Le fonctionnement est simple, puisque Ai Pin nécessite d'être porté comme un pin's. Une fois accroché à une veste ou à une chemise, ce dernier permet de visualiser son environnement, au même titre que les yeux de l'utilisateur. On y retrouve bien sûr un micro, un haut-parleur et plusieurs capteurs, et celui-ci entend bien constituer les débuts de « l'après-smartphone ».

L'Ai Pin fonctionne de manière autonome, et est capable d'identifier des personnes et des objets. Il est également en mesure d'offrir un service de traduction complet, de rappeler les rendez-vous du jour à son propriétaire, de lire des e-mails, de relayer un appel entrant, d'établir la communication entre deux interlocuteurs, etc. Les possibilités semblent nombreuses, même si des zones d'ombre entourent encore et toujours ce mystérieux projet.