Le prochain Nothing Phone 3 jouera à fond la carte de l'IA, vraiment ?

Un changement qui n'interviendra pas du jour au lendemain, indique toutefois Carl Pei. Le challenge pour Nothing est de mettre au point une passerelle entre l'expérience actuelle, basée sur les applications, et le monde d'après. Carl Pei souhaite notamment s'inspirer de Nintendo, qui ne fait pas la course à la technologie face à PlayStation et Xbox, mais se focalise sur la création d'une expérience plus humaine, plus fun.

Le Nothing Phone (3) est attendu pour « l'année prochaine », sans plus de précision, et devrait donc commencer à amorcer doucement ce virage IA.