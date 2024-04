Nothing Ear et Ear (a) : deux nouvelles paires d'écouteurs sans fil connectés à ChatGPT

Design et high-tech, les Nothing Ear (2) n'ont pas grand-chose à envier aux écouteurs plus haut de gamme.

Toujours aussi original et élégant, cet ensemble sans-fil tout en transparence modernise subtilement sa forme, notamment le boitier, afin de corriger ce qui pouvait l'être sur la première version. De fait, si rien n'est révolutionnaire au niveau des commandes et du confort, ces true wireless assurent l'essentiel, et n'ont pour seul défaut ergonomique que la disparition bien du balayage de tige (réglage du volume).

Pour le reste, la bonne autonomie générale se mêle à une expérience utilisateur riche, et à des microphones efficaces en appel, ce qui en fait un produit particulièrement complet. La réduction de bruit active, en progrès par rapport à la première génération, ne montre ses limites que sur la gestion des voix.

Enfin, la qualité sonore est l'occasion pour Nothing de revenir à un certain équilibre. Plus techniques mais tout aussi énergiques que les Ear (1), les Ear (2) n'atteignent pas encore le degré de maitrise d'Airpods Pro 2 ou de Sony WF-1000Xm5, ils mais se placent parmi les écouteurs Bluetooth de milieu de gamme.