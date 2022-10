Nothing dévoile officiellement ses Ear (stick) : une surprise au format AirPods

Limite principale des écouteurs de type ouvert, l'extension dans les basses est rarement convaincante. Mis à part sur les AirPods 2, AirPods 3, et quelques rares références, une impression de rachitisme basseux domine. Nothing compte remédier au problème de deux façons : en augmentant le diamètre du haut-parleur par rapport aux Ear (1), en passant de 11,6 mm à 12,6 mm, et en optimisant l'efficacité du couple aimant-bobine. À ceci s'ajoute un traitement intégré aux écouteurs, permettant de s'adapter au conduit auditif et de conserver une réponse en fréquence régulière.