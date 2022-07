Test Nothing phone (1) : la révolution à moins de 500 euros, vraiment ?

L’arrière du Nothing phone (1) se présente tout en transparence, sans pour autant présenter les composants de smartphone de manière crue. Sa réelle particularité est donc l’interface Glyph. Destinées à bien plus que juste « faire joli », ses 900 LED regroupées en plusieurs bandes ont pour mission d’avertir silencieusement l’utilisateur lorsqu’il reçoit des appels, des messages, ou encore des notifications d’applications.

Les dix sonneries d’appel et les dix sons de notification proposés par Nothing sont accompagnés d’une cinématique visuelle unique affichée par l’interface Glyph. Et puisqu’il est possible d’affecter une mélodie à chaque contact, en un coup d’œil, l’utilisateur sait qui l’appelle, sans qu’aucun son ou vibration ne s’échappe du phone (1), et sans avoir besoin de le retourner pour regarder son écran (option « Retourner au Glyph »).

En activant l’option « Compteur de recharge », l’interface Glyph affiche la progression de charge de la batterie via un câble. Pour l’instant, cette option ne fonctionne pas avec la recharge sans-fil. Mais le constructeur assure que de nombreuses nouvelles fonctionnalités arriveront au fur et à mesure pour faire grandir Nothing OS, notamment grâce au retour des utilisateurs.

Terminons cette partie en précisant que le Nothing phone (1) est certifié IP53, c’est-à-dire qu’il est protégé contre l'accumulation nocive de poussière et qu’il se montre résistant aux éclaboussures. Et qu’il est commercialisé en deux coloris : noir ou blanc.