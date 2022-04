Test realme C35 : élégance et endurance à moins de 200 euros

En parallèle, dans les applications préinstallées, on retrouve naturellement Facebook et TikTok, mais il est plus surprenant d’y trouver Booking, LinkedIn et trois logiciels Amazon (Boutique, Prime Video et Amazon Music), en plus de PUBG Mobile Gift Box.

Il est à noter que nous avons installé l’application Netflix sur le realme C35 et que nous avons été particulièrement déçus. En effet, la résolution maximale de lecture proposée est limitée au format SD, soit 480p. Les plus beaux films et séries de la plateforme ne seront donc pas à leur avantage.