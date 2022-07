Nothing Phone (1) : Carl Pei présente enfin son smartphone… révolutionnaire ?

Sa face avant est recouverte d’un écran OLED de 6,55 pouces à la résolution FHD+ (1 080 x 2 400 pixels), compatible HDR10+ et protégé par du Corning Gorilla Glass 5 (à l’instar du dos de l’appareil). Il propose un taux de rafraîchissement dynamique de 60 à 120 Hz.

Cette dalle OLED a une particularité très importante aux yeux du constructeur : elle dispose de fines bordures permettant à l'écran d'être parfaitement symétrique. Le Nothing Phone (1) ne souffre donc pas d'un menton proéminent qui gâcherait son design si travaillé.

Il est propulsé par le SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, que nous avons grandement apprécié lors de notre test du Motorola edge 30. Ce processeur orienté gaming est épaulé par 8 ou 12 Go de RAM selon la configuration choisie. Et il bénéficie, de la même façon, de 128 ou 256 Go d’espace de stockage.

Le constructeur assure qu’avec Android 12 et sa surcouche maison, le Nothing Phone (1) est capable de placer la puissance là où elle est le plus nécessaire. Et ce, grâce à un logiciel intelligent capable d’apprendre les habitudes d’usage de l’utilisateur.