Nothing phone (1) : pas encore présenté officiellement, vous pouvez déjà le précommander

Le Nothing Phone (1) fait l’objet d’un important teasing depuis plusieurs mois. Pourtant, hormis une photo du smartphone et une vidéo de Marques Brownlee, nous n’avons toujours rien de très concret le concernant. Heureusement, le lancement officiel approche : il est prévu le 12 juillet prochain, dans le cadre d’un événement prévu à 17 h 00, qui sera retransmis en direct sur le site nothing.tech ainsi que sur la chaîne YouTube de la marque. Si nos nombreux articles sur ce smartphone vous ont déjà rendus accros, et que vous voulez être certain de pouvoir obtenir un modèle, sachez que les précommandes sont désormais ouvertes.