Phone (1) : Nothing nous en dit un peu plus et annonce une fenêtre de sortie

Aucune image du Nothing Phone (1) n'a été montrée, mais plusieurs informations d’importance ont été communiquées. Premièrement, le Nothing Phone (1) sera commercialisé dès cet été.

Ensuite, il tournera sous Android/Nothing OS et sera propulsé par un processeur Snapdragon de Qualcomm. Et enfin, Nothing promet trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Côté design, la marque ne change pas son concept très épuré, déjà proposé sur son premier produit, les écouteurs sans fil Nothing Ear (1). La marque promet d’offrir plus d’informations dans les mois à venir, notamment sur ses réseaux sociaux Instagram et Twitter .