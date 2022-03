Nothing nous donne rendez-vous à la fin du mois, premier smartphone en vue ?

Nothing a annoncé « The Truth », une conférence pour le 23 mars prochain à 15 heures (heure française) afin de présenter en détail sa feuille de route pour 2022. La marque n’a pas précisé son programme, mais le carton d’invitation stipule « Et si nous vous disions que 2021 n’était qu’un échauffement ? », tout en teasant « un partenariat avec Qualcomm Technologies et sa plateforme Snapdragon ».

Le premier smartphone pourrait ne pas se montrer sous toutes ses coutures, mais une date de sortie et quelques premiers visuels semblent de bon augure.