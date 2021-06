Ear (1), les premiers écouteurs de Nothing, seront présentés fin juillet

Les Nothing Ear (1) seront officiellement présentés par le fabricant le 27 juillet prochain à 15 h (heure de Paris). Il s'agit d'écouteurs sans fil True Wireless dont la fiche technique et le design ne sont pas encore connus. Pour l'instant, Nothing évoque seulement une « combinaison de beauté brute et d'ingénierie précise pour une expérience sonore pure ».

On constate qu'après avoir choisi le nom particulier de Nothing, le constructeur continue avec des choix de nomenclature originaux en baptisant ses écouteurs Ear (1), avec des parenthèses.

Nothing est soutenu par des investisseurs tels que GV (ex Google Ventures), Tony Fadell (inventeur de l'iPod), Casey Neistat (créateur YouTube) et Kevin Lin (co-fondateur de Twitch).