La marque Nothing rachète Essential, la marque échouée d'Andy Rubin

On apprend aujourd'hui que l'entrepreneur a racheté en tout début d'année la marque Essential ainsi que sa propriété industrielle à Andy Rubin, l'un des pères d'Android.

Pour rappel, Essential avait lancé en 2017 le PH-1, un smartphone haut de gamme à la fiche technique qui rivalisait avec les flagships de l'époque signés Samsung ou Apple. Le téléphone avait aussi attisé la curiosité pour son aspect modulaire. La marque avait promis à l'époque des compléments à ajouter au smartphone, comme une caméra à 360 ° ou un DAC équipé d'un port mini-jack.

Malheureusement pour Andy Rubin et ses équipes, l'Essential Phone n'a pas rencontré son public, et malgré plusieurs annonces au sujet d'un deuxième modèle et d'un smartphone au design allongé, la marque a cessé ses activités en février 2020 dans une indifférence polie.