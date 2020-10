Le cofondateur de OnePlus, Carl Pei, quitte la marque après 7 ans

Selon plusieurs sources, Carl Pei aurait quitté OnePlus depuis plusieurs semaines déjà. Le départ de l’entrepreneur et figure publique de OnePlus laisse un flou quant au futur de la compagnie chinoise, qui doit révéler son nouveau modèle OnePlus 8T demain.

Lancé en 2013, OnePlus avait rapidement fait son trou sur le marché des smartphones. Son premier produit, OnePlus One, s’était vendu à plus d’un million d’exemplaires en l’espace d’une année avec un prix défiant toute concurrence. En 2018, le constructeur s’était finalement imposé comme le quatrième plus gros vendeur de smartphones "premium" en Europe, derrière Samsung, Apple et Huawei.

Si l'avenir de Carl Pei est incertain, des proches affirment qu'il projette de lancer sa propre entreprise.