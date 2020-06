OnePlus Z : vers un prix de vente de 299 dollars ?

Après les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro lancés récemment, le groupe chinois prépare activement le lancement d'un autre smartphone, plus abordable cette fois, le OnePlus Z.

C'est le 10 juillet prochain que le smartphone devrait être officialisé. Un terminal qui serait paré d'un écran de 6,55" et animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.