OnePlus présentera une smart TV plus abordable le 2 juillet

En août 2019, l’intronisation de OnePlus TV, la marque de TV connectée du constructeur chinois, avait laissé place un mois plus tard à l’officialisation des OnePlus TV Q1 et Q1 Pro, téléviseurs haut de gamme compatibles avec Google Assistant et munis d'un écran QLED de 55 pouces affichant une définition 4K. La firme de l’empire du Milieu ne compte visiblement pas relâcher ses efforts en la matière.