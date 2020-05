Xiaomi lancera ses Mi TV 4S en France le 19 juin : des téléviseurs 4K HDR dès 349€

Pour son entrée sur le marché, Xiaomi promet d’ores et déjà un line up de quatre téléviseurs LCD, dont trois offrent une définition 4K.

Disponibles dans des diagonales 43, 55 et 65 pouces, les Mi TV 4S offrent une définition 4K, une compatibilité HDR, une fréquence d’affichage 60 Hz et la technologie MEMC.

Logiquement plus ambitieux, le modèle 65" marque sa différence avec un support du HDR10+, et un stockage interne de 16 Go contre 8 Go sur les autres modèles.

Côté son, tous les modèles prennent en charge le son Dolby Audio et DTS. Les modèles 55 et 65 pouces profitent de deux haut-parleurs 10 W. Sur la version 43", on retrouve un duo de 8 W.

Dans tous les cas, les téléviseurs sont compatibles Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, Bluetooth 4.2, disposent de trois ports USB 2.0, de trois ports HDRMI (un ARC), un port Ethernet ainsi que les sorties AV et optique habituelles.