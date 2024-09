Sur ce segment, nous avons vu débarquer TCL et Hisense, deux géants chinois qui, en plus de proposer des diagonales de plus en plus grandes, ont largement fait descendre le ticket d'entrée pour s'offrir un téléviseur XXL. Maintenant, c'est Xiaomi qui veut occuper l'espace au centre de nos salons avec ses Xiaomi TV Max, une série de téléviseurs 4K 144 Hz constituée de deux références de 85" (216 cm) et 100" (254 cm) commercialisés à des tarifs encore plus bas que les modèles d'Hisense et TCL. Largement connu en France pour ses nombreuses gammes de smartphones à petits prix, Xiaomi vient créer la surprise en annonçant des tarifs de 1 399 € pour le modèle le TV Max 85 2025, et de 1 999 € pour le TV Mac 100 2025. Oui, Xiaomi a même un peu d'avance sur l'année !