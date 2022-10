Xiaomi TV Q2 : des téléviseurs QLED 4K sous Google TV qui visent le rapport qualité-prix

Trois modèles de 50, 55 et 65 pouces sont présentés. Ils reposent tous sur la technologie Quantum Dot, offrent un affichage en qualité 4K UHD et sont compatibles Dolby Vision IQ et Dolby Atmos. Xiaomi met aussi en avant la présence de capteurs de lumière ambiante sur les téléviseurs, ce qui leur permet de détecter intelligemment la luminosité environnementale et d'ajuster automatiquement les réglages de l'image en conséquence.

Pour la première fois, des TV Xiaomi embarquent le système Google TV et toutes les fonctions que cela induit. Le téléviseur peut ainsi se convertir en hub de contrôle de la maison intelligente et connectée grâce à Google Assistant.

La Xiaomi TV Q2 démarre à 699 euros en 50 pouces, passe à 799 euros en 55 pouces et termine à 899 euros en 65 pouces. Une offre de lancement est disponible du 4 au 7 octobre 2022, période au cours de laquelle il est possible de bénéficier d'une remise d’un montant de 50 euros sur n'importe quel modèle sur le site officiel mi.com.