Xiaomi lancera la très attendue Mi TV 4S 65" en France au mois de juin pour 649€

© Xiaomi

Une TV 4K HDR10+ à 649 € seulement

© Xiaomi

Un téléviseur connecté, disponible en juin prochain

La fiche technique de la Mi TV 4S © Xiaomi

Source : Communiqué de presse

Et si le constructeur opère une hausse des prix brutale sur ses nouveaux smartphones, la Mi TV 4S dans sa version 65" pouce s'affichera, elle, à un prix défiant toute concurrence.Déjà présentée en novembre dernier , la Mi TV 4S ne sortira finalement en France que dans une unique diagonale de 65".Un format qui ne conviendra pour sûr pas à tous les salons, mais qui devrait en tout cas convenir à la plupart des bourses. C'est bien simple : on n'a pas souvenir d'avoir vu meilleur rapport qualité-prix sur le marché de l'UHD depuis longtemps.La Mi TV 4S, c'est donc un téléviseur de 165 centimètres à écran Direct LED, qui affichera une définition 4K. Elle sera compatible HDR10+ , et également DTS-HD et Dolby Audio pour le son. Deux haut-parleurs de 10W sont logés sous l'écran.Propulsée par Android TV, la Mi TV 4S 65" sera chargée nativement de vos plates-formes de SVoD préférées comme Netflix, YouTube et Prime Video. Pour le reste, il faudra passer par le Play Store Chromecast ainsi que Google Assistant sont aussi de la partie, et ce dernier peut bien entendu être invoqué via un bouton dédié sur la télécommande. Trois ports HDMI , trois ports USB et une compatibilité Wi-Fi et Ethernet sont aussi au menu.La Mi TV 4S sera disponible en France au prix de 649 € courant juin, directement sur le site du constructeur. La semaine de sa sortie, Xiaomi proposera même sa télévision à 549 € seulement. De quoi s'assurer d'une rupture des stocks rapide.