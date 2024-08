Le Google TV Streamer est pour le constructeur une évolution logique des habitudes de consommation des utilisateurs. Le Chromecast pouvait à l'époque connecter n'importe quel écran et permettre d'envoyer un contenu depuis le smartphone en un clic. Plus d'une dizaine d'années plus tard, la majorité des écrans sont connectés, et plusieurs dizaines de services de streaming sont proposés aux spectateurs avides de films, de séries ou de sport.

Le Google TV Streamer est aujourd'hui pensé pour proposer la meilleure expérience de son et d'image, mais aussi une interface utilisateur plus fluide et plus agréable que celle disponible sur les téléviseurs connectés.

Pour ce faire, les équipes de design de Google ont dû repasser sur la planche à dessin et proposent un tout nouvel objet, qui ressemble davantage à une Apple TV 4K ou à une NVIDIA Shield TV. La box TV respecte malgré tout les lignes esthétiques développées par la marque, avec des bords arrondis et une certaine sobriété. L'appareil sera disponible en deux coloris, Porcelaine et Hazel, ce dernier étant proposé uniquement par le Google Store.