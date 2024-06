YouTube veux protéger vos tympans et vos voisins avec sa nouvelle option "stable volume" sur Android TV et Google TV

Il s'agit ni plus ni moins que d'une normalisation du volume, censé réduire les différences de volume perceptibles entre les vidéos, et même parfois au sein d'une seule et même vidéo ! Et pour cause, qui n'a jamais sursauté à cause d'un jingle trop fort, ou d'une publicité au volume plus élevé que la vidéo avec des variations de volume qui peuvent parfois être assez grandes. C'est exactement à ce problème que s'attaque Google avec cette fonctionnalité qui a déjà fait ses preuves sur smartphone. En clair, il ne sera plus nécessaire de jouer de la télécommande pour ajuster le volume d'écoute à chaque fois qu'une trop grande différence vient vous gêner.