YouTube : qu'est-ce que cette nouvelle option Stable Volume ?

Mais les développeurs et les fabricants d'appareils multimédias ont pensé à tout. L'égalisation du volume entre différentes vidéos et musiques est assez courante, et des services de streaming musical tels que Spotify, des smart TV et autres systèmes audio proposent de telles options depuis de nombreuses années. Le but visé étant de rendre l'écoute globale plus agréable. On finit souvent par les oublier, jusqu'au moment où il faut regarder des vidéos sur YouTube. En effet, le géant américain n'offre aucun moyen d'égaliser le volume des contenus, ce qui rend l'expérience parfois désagréable.

Jusqu'à aujourd'hui. Certains utilisateurs ont signalé sur Reddit qu'une nouvelle option était à leur disposition. Baptisée « Stable Volume », elle devrait permettre de maintenir le volume des vidéos YouTube au même niveau. La fonctionnalité a également été remarquée par Brandon Lee, le créateur de la plateforme américaine. Dans un tweet publié ce week-end, il s'est permis d'émettre ses hypothèses : « Je pense qu'il s'agit d'un normalisateur et d'un compresseur qui égalise le volume afin d'éviter les sauts de volume entre les vidéos et même certaines parties d'une vidéo. »