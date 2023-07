Bientôt des commentaires dans YouTube Music ?

En janvier dernier, le redesign tant attendu de YouTube Music faisait son arrivée sur iOS et Android. L'application mobile en a donc pleinement profité pour se refaire une petite beauté sans pour autant oublier de devenir plus ergonomique. Ajout d'un bouton dédié pour l'historique de recherche, intégration d'un menu déroulant pour trier vos morceaux comme vous le souhaitez… cette nouvelle version de YouTube Music est sans aucun doute la plus complète et la plus pratique que nous ayons eu à ce jour. Néanmoins, une fonctionnalité manque toujours à l'appel…