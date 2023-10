YouTube fait le plein de fonctionnalités sur toutes les plateformes

Tout d'abord, Google a décidé de fusionner les onglets Librairie et Compte pour donner naissance à la section « Vous ». S'y retrouvent donc l'historique de lecture, les playlists, les téléchargements et achats, ou encore vos paramètres de compte et de chaîne. Ce changement est déjà en cours de déploiement sur le Web et sur mobiles, et prend l'emplacement de l'onglet Librairie.