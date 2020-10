YouTube revoit les commandes de son lecteur sur mobile

YouTube mobile passe aussi à la navigation par gestes. Un balayage vers le haut, et le lecteur passe en plein écran. Un swipe vers le bas, et au contraire l'utilisateur quitte le full screen. Un gain de temps et de confort non négligeable : plus besoin de taper sur la touche correspondante ou de changer l'orientation du smartphone pour ce faire.

L'application commence aussi à nous suggérer des actions qui pourraient permettre d'améliorer notre expérience avec YouTube : tourner le téléphone, lancer une vidéo en réalité virtuelle… D'autres suggestions arriveront dans le futur, annonce la plateforme de vidéo.

La mise à jour contenant toutes ces nouveautés est en cours de déploiement et est proposée de manière progressive à l'ensemble des utilisateurs. Tout le monde devrait en bénéficier très bientôt.