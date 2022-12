Lancer une recherche à l'intérieur d'une vidéo YouTube, c'est pour bientôt

Cette nouvelle option est un projet pilote qui ne sera disponible qu'à travers l'application Google pour smartphone, et uniquement sur Android dans un premier temps. On peut imaginer que si les résultats sont concluants, cette dernière sera déployée plus largement ensuite, et pourquoi pas directement dans l'application YouTube par la suite.

Désormais, lorsque vous rechercherez une information sur le moteur de recherche, en sélectionnant une vidéo dans la liste de résultats présentés, un nouveau champ de recherche fera son apparition juste en dessous du lecteur vidéo. S'il y a une correspondance entre votre recherche et la transcription audio du contenu en cours de lecture, un lien sera affiché à l'écran pour vous conduire immédiatement au bon endroit.

La recherche n'est pas une nouveauté en soi, il était déjà possible de le faire manuellement dans le navigateur. Google va néanmoins plus loin aujourd'hui en automatisant le processus et en le proposant sur ses applications mobiles.

Autre nouveauté annoncée par YouTube aujourd'hui : Courses permettra aux créateurs de contenu de vendre des séries de vidéos pédagogiques sur la plateforme. Ils pourront également ajouter des documents, comme des PDF ou des présentations, proposées aux utilisateurs une fois leur achat réglé.

YouTube teste enfin la possibilité d'ajouter plusieurs pistes audio à une seule vidéo afin d'en améliorer l'accessibilité.