Découvrez Samples, la nouvelle fonctionnalité de YouTube Music qui veut vous faciliter la découverte

YouTube Music

Le postulat de base de YouTube Music est simple : proposer la plus grosse bibliothèque de chansons du marché. C’est là son principal atout, en plus du fait de proposer une (facultative) offre deux-en-un grâce à YouTube Premium. Malgré ses qualités indéniables, il reste encore du chemin à parcourir avant que la plateforme puisse être considérée comme le meilleur service de streaming musical disponible à l’heure actuelle : une meilleure compatibilité avec les objets connectés et une meilleure qualité sonore de base en feront certainement un acteur plus imposant dans le domaine à l’avenir, mais pour le moment, il manque un petit quelque chose.