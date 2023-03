Spotify : la vidéo verticale à la TikTok doit-elle vraiment pourrir toutes nos apps ?

On pensait Spotify épargnée par cette tendance, mais l'application va finalement, elle aussi, l'adopter. Dans un billet de blog, le géant suédois annonce une mise à jour « pour une découverte plus profonde et des connexions plus significatives entre les artistes et les fans ». Ainsi, en cliquant sur les sections Musique ou Podcast et émissions, l'utilisateur accèdera à un flux vertical à travers lequel il pourra scroller aussi longtemps qu'il le souhaite et ainsi prévisualiser le contenu.