Spotify poursuit sa transformation… et s'essaye aux vidéos à la TikTok

Dernier exemple en date, le consultant produit Chris Messina a trouvé dans une version bêta pour iOS une nouvelle fonctionnalité de découverte de musique par le biais d'un quatrième menu aux côtés des boutons Accueil, Rechercher et Bibliothèque. L’onglet Discover permettra entre autres aux utilisateurs et utilisatrices de prévisualiser et d'écouter des morceaux susceptibles de leur plaire via une interface très proche de TikTok.