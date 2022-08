Spotify veut vos réactions sur ses playlists, et en audio, s'il vous plaît !

Il y a quelques jours, sur Reddit, un internaute situé au Viêt Nam a remarqué la présence d’une nouvelle (et étonnante) fonctionnalité au sein de son application Spotify. Il semblerait que certains utilisateurs puissent d’ores et déjà enregistrer une réaction à une playlist avec… leur voix. En d’autres termes, ces derniers seraient en mesure de choisir d’enregistrer un clip audio et de le partager sous la forme d’un épisode de podcast, qui serait alors accessible directement depuis leur profil.