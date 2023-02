Spotify met de l'IA où il peut, dites bonjour à votre DJ personnel

En effet, pour identifier les caractéristiques des morceaux présents dans son catalogue, l'entreprise ne les classe pas uniquement par genre, mais également par « mood ». Elle est capable de prédire et de deviner l'humeur des utilisateurs au moment de l'écoute pour fournir des recommandations toujours plus personnalisées sur le moment ou plus tard. Si l'on en croit sa vidéo promotionnelle, la fonction DJ devrait beaucoup se baser sur cet aspect pour délivrer des titres musicaux et recommander de nouvelles sorties, en évoquant une période particulière de la vie des utilisateurs.