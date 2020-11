Spotify veut monnayer une meilleure visibilité des artistes contre une baisse de leurs revenus

Pour y remédier, Spotify a décidé d'expérimenter un nouveau service. L’objectif ? Permettre aux artistes de prioriser les morceaux qu’ils souhaitent mettre en avant : une chanson particulière, l’anniversaire d’un album, un morceau qui est devenu viral (à l’image de Dreams de Fleetwood Mac, qui est remonté en tête des charts 43 ans après sa sortie grâce à une vidéo TikTok). Concrètement, cette fonctionnalité permettra aux artistes et labels d’influencer les algorithmes de recommandation.

Et en échange ? Spotify diminuera leurs royalties (la part reversée à un artiste à chaque écoute d'un de ses morceaux). La plateforme n’a pas précisé à quel pourcentage serait porté cette nouvelle fonctionnalité, mais l’idée est de le « calibrer afin que le plus grand nombre de groupes, d’artistes et de labels puissent trouver le succès » a déclaré la compagnie suédoise à The Verge.

Pour l’instant, ce nouveau service devra se contenter des sections Radio et Lecture automatique de la plateforme, qui sont largement utilisées, pour découvrir de nouveaux titres et nouveaux artistes. Si les tests sont concluants, Spotify espère élargir le service à d’autres espaces.