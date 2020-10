On peut désormais retrouver des chansons sur Spotify grâce à leurs paroles

Identifier un titre par correspondance des paroles

Le fonctionnement de cette nouvelle méthode de recherche est enfantin. Au lieu d’inscrire le nom d’un artiste ou d’une chanson dans le champ de recherche, il vous suffit d’entrer quelques paroles qui vous viennent en tête. Par exemple : en recherchant « In the desert, you can't remember your name », Spotify comprendra tout de suite que l’on désire écouter le titre Horse With No Name d’America.