Mieux que Shazam, TikTok va vous permettre de trouver des vidéos en fredonnant ou en chantant

TikTok a visiblement bien l'intention de s’imposer comme la plateforme par excellence en matière de découverte musicale. Avec la fonction fraîchement dévoilée « Sound Search » (via TechCrunch), l’application offre une alternative intéressante pour dénicher de nouveaux titres. Si, de prime abord, le principe parait relativement proche de celui de Shazam et YouTube Music, TikTok semble vouloir aller encore plus loin avec sa fonctionnalité.

En effet, la plateforme ne se contente pas d’identifier la chanson, mais propose également une sélection de vidéos qui l’utilisent. Comprenez donc par là que « Sound Search » s’inscrit dans une stratégie plus large visant à transformer TikTok en véritable moteur de recherche, le géant chinois n'ayant jamais vraiment dissimulé cette ambition.