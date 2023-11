TikTok met un peu plus le paquet sur la musique, mais pas chez nous...

Proposant une connectivité étendue avec TikTok, TikTok Music permettra aux utilisateurs de trouver plus facilement les œuvres découvertes dans les tendances, de les écouter et de les ajouter plus rapidement à leurs playlists. D'autant qu'une musique écoutée sur le réseau social devrait forcément être disponible sur le service de streaming.

Il s'agit là d'une bonne combinaison qui pourrait inciter de nombreuses personnes à s'abonner à TikTok Music. De plus, il s'agirait d'un choix par défaut pour les utilisateurs de la plateforme sociale, habitués à la parcourir au quotidien. Ce qui représenterait une manne financière importante.

Alors, quand verrons-nous TikTok Music en Occident ? Le géant chinois reste très discret sur son calendrier. Toutefois, son récent accord avec DistroKid devrait permettre au service d'évoluer plus confortablement dans nos contrées. Sa sortie devrait donc s'acter dans les mois à venir, et elle s'annonce plus qu'intéressante tant elle devrait donner un coup de fouet au secteur.