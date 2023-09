51 % des jeunes femmes américaines choisissent TikTok plutôt que Google pour chercher des infos

C'est du côté des décisions d'achat que TikTok s'avère de plus en plus utilisée. En effet, 62 % des personnes interrogées par Her Campus Media déclarent être toujours plus influencées par la plateforme, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année dernière. De plus, trois utilisatrices sur quatre auraient déjà acheté un produit après l'avoir découvert sur une vidéo, notamment grâce à des tendances telles que le hashtag #TikTokMadeMeBuyIt, visionné 12,4 milliards de fois.

Cette popularité entraîne un changement dans l'importance accordée aux influenceurs et aux marques, avec des taux de confiance d'environ 70 % et 62 % respectivement. Une évolution qui a un impact sur l'intérêt accordé aux opinions des amis et de la famille lorsqu'il s'agit de produits de consommation. La génération Z cherche ainsi à s'informer sur Internet avant de prendre des décisions, et elle le fait de plus en plus sur TikTok.

Tout cela est très encourageant pour la plateforme, qui ne semble pas souffrir de la concurrence de Meta, qui a pourtant su exploiter les Reels avec succès. Les jeunes utilisatrices préfèrent toujours regarder des vidéos sur TikTok (76 %) plutôt que sur Instagram (16 %), ce dernier ayant tout de même progressé par rapport à 2022.