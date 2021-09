Google travaillerait avec TikTok et Instagram pour une intégration native de leurs contenus sur les pages de recherche

Le phénomène TikTok n'échappe pas à Google et dans une moindre mesure désormais, celui d'Instagram non plus. Vous l'aurez sans doute remarqué : si vous recherchez une vidéo Instagram ou TikTok, il est tout simplement impossible d'afficher la vidéo via le moteur de recherche Google, chose qui est possible si vous souhaitez voir un contenu YouTube ou Dailymotion. La firme de Mountain View voudrait changer ça. Elle discute depuis un moment déjà avec les maisons-mères respectives des deux réseaux sociaux (ByteDance et Facebook) pour combler ce qui, aux yeux des utilisateurs, peut être considéré comme une carence du moteur de recherche numéro 1.