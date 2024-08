Depuis 2021, Google a introduit une nouvelle règle à laquelle elle doit se conformer et qui lui interdit d'effectuer des campagnes publicitaires ciblant les personnes de moins de 18 ans. Or, selon une enquête menée par le Financial Times, et dont The Verge se fait l'écho, le mastodonte américain du numérique n'aurait pas respecté son propre engagement. Il aurait en effet fait équipe avec Meta pour introduire des publicités Instagram su YouTube destinées spécifiquement aux 13-17 ans.

Pour ce faire, Google aurait utilisé une catégorie démographique baptisée « inconnue », et qui, selon sa propre définition, « se réfère à des personnes dont l'âge, le sexe, le statut parental ou le revenu du ménage ne sont pas identifiés, et qui peut permettre aux annonceurs d'atteindre "un public nettement plus large". »