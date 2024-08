C'est la douche froide pour les parents. Derrière des dessins animés inoffensifs se cachent des contenus explicites qui n'ont rien à faire devant les yeux des bambins. La chaîne X Studio, prise en exemple par nos confrères d'Android Authority, illustre le problème. Avec ses 50 000 abonnés, elle diffuse des animations mettant en scène du harcèlement sexuel et des attouchements. Les vignettes suggestives et les titres à double sens sont légion, et mettent en scène deux personnages du dessin animé, à l'image de « JAX devrait-il le faire avec POMNI ? », « POMNI CHAUDE AU LIT AVEC JAX »… On est à des années-lumière des aventures de Oui-Oui.

Ce genre de chaîne n'a fait que monter en puissance pour montrer patte blanche sur YouTube et gagner des abonnés. Elles ont d'abord publié du contenu innocent pendant des mois avant de basculer vers l'obscène. Cette tactique lui a permis de s'attirer les faveurs des algorithmes et de fidéliser un jeune public avant de lui proposer des vidéos inappropriées. Certains personnages semblent même directement copiés sur des dessins animés légitimes comme The Amazing Digital Circus. De quoi tromper encore plus facilement la vigilance des parents.