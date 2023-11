L'Union européenne ouvre une enquête contre TikTok et YouTube

Bruxelles intensifie sa surveillance sur les géants des médias sociaux ! La Commission européenne a annoncé avoir ouvert une enquête visant TikTok et YouTube, ce jeudi, par le biais d'une demande d'informations et en vertu de la loi sur les services numériques (DSA), qui oblige les deux mastodontes à détailler leurs actions pour garantir la protection des mineurs en ligne. La demande englobe des questions sur les évaluations des risques, les mesures d'atténuation, et l'utilisation de leurs plateformes par les mineurs.