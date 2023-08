TikTok : de nouvelles fonctionnalités lancées pour se conformer au nouveau règlement européen

« Lors d'une recherche non personnalisée, les utilisateurs verront des contenus populaires de leur région et dans leur langue préférée », nous explique TikTok, qui étend ce principe aux fils « Pour toi » et LIVE. Les fils « Suivis » et « Amis », eux, continueront à afficher les créateurs que vous suivez sur la plateforme, mais cette fois dans l'ordre chronologique, et non plus en fonction du profil de l'utilisateur.