Pénalités, bannissement... Voici ce que change TikTok dans sa modération

« La plupart des membres de notre communauté s'efforcent de respecter nos règles, mais il existe une minorité de personnes qui les enfreignent de façon répétée et dont le comportement n'évolue pas », explique l'une des responsables de TikTok, Julie de Bailliencourt. Entre les lignes, on comprend que le réseau social en a fini avec les sommations et les mises en garde, et que le temps de passer à la vitesse supérieure de la modération est venu.