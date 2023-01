Comment TikTok accélère sur le filtrage des contenus matures ?

Et c'est un peu toujours le problème avec TikTok. Aucune information au sujet du fonctionnement de ce nouveau système n'a été donnée. Il faut donc se contenter des chiffres que le réseau social veut bien nous communiquer. Dans le même temps, les créateurs de contenus suggestifs ont la possibilité de restreindre l'accès à leur vidéo à un certain public… mais on voit mal ces derniers se passer d'une portion non négligeable de leur audience.