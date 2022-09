TikTok, vecteur fou de la désinformation ?

Au final, les chercheurs de NewsGuard affirment que 20 % des vidéos visionnées durant leur enquête conduisaient à des informations fausses ou trompeuses. Deux vidéos sur dix, c'est colossal, et nul doute que la croissance particulièrement rapide de TikTok (qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs) a de quoi alerter sur les conséquences auprès du jeune public, en cas d'une modération des contenus trop laxiste. Et ce, d'autant plus que durant l'enquête, seul l'enfant germanophone a vu apparaître un message d'avertissement sur une vidéo infox, précisant que « cette vidéo a été signalée pour un contenu non vérifié ».