TikTok s'engage à renforcer la transparence de ses services

La deuxième est toujours un accès API, mais cette fois pour la recherche sur le système de modération. Là encore, le but est d'offrir aux chercheurs « un moyen efficace d'évaluer [les] systèmes de modération de contenu et d'examiner le contenu existant disponible ». En outre, ces derniers auront la possibilité, via les Centres de Transparence et de Responsabilité, de télécharger leur propre contenu pour examiner la manière dont les « différents types de contenu sont autorisés, rejetés ou transmis aux modérateurs pour une évaluation plus approfondie ». Cette API pour le système de modération doit être mise à disposition cet automne dans les Centres de Transparence et de Responsabilité.