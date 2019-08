YouTube s'attaque aux vidéos prétendument destinées aux mineurs

© Shutterstock

YouTube veut supprimer le « contenu familial trompeur »

Auparavant, une restriction d'âge, désormais, l'ajout de la suppression de la vidéo

Malgré la création decomme « lieu sûr » pour les plus jeunes sur Internet,et son algorithme , sensés trier les vidéos destinées ou non aux enfants, ont été la cible de nombreuses critiques. Et pour cause, du contenu non destiné aux enfants réussit à passer le barrage filtrant et figure sur YouTube Kids.Les vidéos étiquetées comme « contenu familial » et traitant des thèmes ne convenant pas aux plus jeunes vont être supprimées. Ainsi,YouTube précise que seront supprimées uniquement les vidéos de ce genre lorsque la cible sera clairement identifiée : par exemple, une vidéo dont le titre, la description ou les balises incluront l'expression «» ou encore «»., YouTube va donc appliquer ces nouvelles conditions à sa plateforme et va ainsi supprimer l'ensemble du contenu ne respectant pas ces consignes. Mais comme toujours avec YouTube, il y a un hic : le contenu ayant été téléchargé par lesne sera pas supprimé sans que ces derniers ne le fassent d'eux-mêmes.Visiblement, YouTube tient aujourd'hui à se rattraper et. Il conseille toujours aux parents d'utiliser YouTube Kids pour leurs enfants de moins de 13 ans et aux créateurs de contenus de se référer à son guide de bonne conduite Après le travail des mineurs sur YouTube, le géant de la vidéo s'attaque maintenant aux enjeux liés à son jeune public. Il devrait d'ailleurs aussi s'occuper des annonces publicitaires qui ciblent les enfants , le tout pour éviter d'enfreindre la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants et donc de se voir asséner une amende.