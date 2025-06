L'élection de Donald Trump pour un second mandat à la tête des États-Unis a été pour les réseaux sociaux américains le signal d'une petite révolution culturelle, menée sous l'étendard de la « liberté d'expression ». On a ainsi vu le groupe de Mark Zuckerberg Meta annoncer qu'il allait fortement relâcher la modération sur ses plateformes pour donner plus de liberté de parole à ses utilisateurs. Et derrière lui, c'est finalement Google qui suit le même chemin avec YouTube.